Как езда на велосипеде способствует здоровью суставов

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Езда на велосипеде — это один из наиболее благоприятных видов физической активности. Врач-ортопед и травматолог клиники Medical On Group в Санкт-Петербурге, Андрей Григорьев, поделился своими знаниями о том, как велосипедные прогулки воздействуют на суставы и общее состояние здоровья.

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По мнению специалиста, эффект велосипеда на суставы можно классифицировать на две основные категории.

"Если речь о спорте, то это гарантированная инвалидность, а если о физкультуре, то гарантированное здоровье. Любой спорт — это практика больших напряжений и достижений, которая идёт через общий надрыв организма. И это всегда плохо, поскольку внутренний ресурс организма заканчивается достаточно быстро", — почеркнул эксперт.

Использование велосипеда в рамках активного образа жизни приносит значительные преимущества для здоровья. Велосипедная езда способствует улучшению кровообращения в нижних конечностях и органах таза, что благоприятно сказывается на состоянии суставов.

Кроме того, активность стимулирует работу сердечно-сосудистой системы. Как объясняет специалист, велопрогулка представляет собой гармоничную физическую нагрузку, которая задействует обе половины тела. При этом верхняя часть туловища остается статичной, поэтому после поездки рекомендуется выполнять упражнения на растяжку для мышц рук и спины.

Уточнения

Кровообраще́ние — процесс циркуляции крови по организму.





Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

