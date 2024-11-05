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Лёгкий путь к узким плечам и стройной спине: пять эффективных упражнений

2:00
Спорт

Уменьшение объема плеч и спины — задача, с которой сталкиваются многие девушки, стремящиеся к идеальной фигуре. Важным шагом на этом пути являются специальные упражнения, способствующие формированию более изящного силуэта, сообщает "Чемпионат". Мы собрали для вас пять самых эффективных упражнений, которые помогут достигнуть желаемых результатов.

Лёгкий путь к узким плечам и стройной спине: пять эффективных упражнений
Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Первое упражнение — это "Планка". Эта статическая поза не только укрепляет мышцы кора, но и активно задействует плечи и спину. Держите тело в прямой линии, опираясь на локти и носки, выдерживайте положение от 30 секунд до минуты.

Второе — "Разводка рук с гантелями". Заняв позицию стоя, возьмите в руки гантели и разведите руки в стороны до уровня плеч, затем медленно вернитесь в исходное положение. Это упражнение помогает укрепить дельтовидные мышцы и улучшить осанку.

Третье упражнение — "Тяга вертикального блока". С помощью тренажера вы сможете эффективно проработать верхнюю часть спины и плечевой пояс. Подберите вес, который позволит вам выполнить 12-15 повторений в 3 подходах.

Четвертое — "Наклоны с гирей". Встаньте, ноги на ширине плеч, и наклонитесь вперед, держа гирю в руках. Это упражнение активирует мышцы спины и помогает сократить объем в области плеч.

И наконец, пятое упражнение — "Супермен". Лягте на живот, вытяните руки и ноги. Поднимите руки и ноги одновременно, удерживая положение несколько секунд. Это упражнение отлично укрепляет мышцы спины.

Помимо тренировок, важно следить за питанием и общим образом жизни. Регулярные занятия, правильное питание и забота о своем здоровье позволят вам добиться красивых и подтянутых плеч и спины.

Уточнения

Дельтови́дная мы́шца (лат. musculus deltoideus) в анатомии человека — поверхностная мышца плеча, образующая его наружный контур. 

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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