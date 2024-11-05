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Российский тренер раскрыл секрет успеха Спартака в матче против ЦСКА

1:10
Спорт

Футбольный тренер Валерий Непомнящий высказал мнение, что московский ЦСКА ошибся с составом на встречу Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака", сообщает "Евро-Футбол.Ру".

Российский тренер раскрыл секрет успеха Спартака в матче против ЦСКА
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

"Почему ЦСКА не нанес ни одного удара в створ ворот "Спартака"? Мне кажется, Станкович переиграл Николича. Это касается и определения состава, и плана на игру. Я удивился выбором футболистов в стартовый состав ЦСКА", — сказал тренер.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу одной из команд. Открытие счета произошло на 45-й минуте, когда Тео Бонгонда поразил ворота соперника ударом издали. В самом конце встречи Хесус Медина добавил второй гол.

На 58-й минуте произошло событие, изменившее ход игры: за стычку были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и Руслан Литвинов из "Спартака", получившие красные карточки. Также на 88-й минуте игрок ЦСКА Иван Обляков был наказан второй желтой карточкой и покинул поле.

Уточнения

«Главное московское дерби» — закрепившееся название футбольного дерби между московскими клубами «Спартак» и ЦСКА, которое является одним из самых принципиальных противостояний в российском футболе и во всей Европе.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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