Секреты крепкого сна: в какое время лучше тренироваться, чтобы сон был крепким и качественным

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Многие из нас любят потренироваться перед сном, чтобы снять стресс и зарядиться энергией на вечер. Но как сочетать физическую активность с качественным сном? Влияет ли время тренировки на способность уснуть и восстановиться?

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Влияние тренировки на сон

Физическая активность стимулирует выработку гормонов. Во время тренировки в организме вырабатываются гормоны стресса (кортизол), которые могут мешать засыпанию. Однако умеренные тренировки также способствуют выработке эндорфинов и гормона мелатонина, которые улучшают сон.

Повышение температуры тела. Во время тренировки температура тела повышается. Организм нуждается в некотором времени, чтобы охладиться до температуры, оптимальной для сна.

Психологический эффект. Умеренная тренировка перед сном может успокоить нервную систему, снять стресс и подготовить организм к отдыху.

За сколько часов перед сном лучше тренироваться?

Идеальное время. Рекомендуется тренироваться за 3-4 часа перед сном. Это время достаточно для того, чтобы организм охладился, уровень кортизола снизился, а выработка мелатонина активизировалась.

Не рекомендуется тренироваться за 1-2 часа перед сном. В этом случае организм еще будет находиться в состоянии возбуждения, и вам будет трудно уснуть.

Не рекомендуется тренироваться непосредственно перед сном. Это может вызвать бессонницу, поскольку организм будет еще "заряжен" от тренировки.

Рекомендации по тренировкам перед сном

Умеренная интенсивность. Не перегружайте организм интенсивными тренировками перед сном. Выбирайте более спокойные виды активности: йогу, ходьбу.

Расслабляющая атмосфера. Создайте спокойную атмосферу в комнате для тренировки. Включите спокойную музыку, используйте ароматические свечи или масла.

Растяжка. Завершите тренировку растяжкой, чтобы расслабить мышцы и подготовить организм к отдыху.

Теплая ванна. После тренировки примите теплую ванну с солями или эфирными маслами, чтобы расслабиться и успокоиться.

Прислушивайтесь к своему телу. Если после тренировки вам трудно уснуть, то откажитесь от тренировок перед сном или переместите их на раннее время.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

