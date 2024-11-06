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Секреты крепкого сна: в какое время лучше тренироваться, чтобы сон был крепким и качественным

2:31
Спорт

Многие из нас любят потренироваться перед сном, чтобы снять стресс и зарядиться энергией на вечер. Но как сочетать физическую активность с качественным сном? Влияет ли время тренировки на способность уснуть и восстановиться?

Секреты крепкого сна: в какое время лучше тренироваться, чтобы сон был крепким и качественным
Фото: freepik.com is licensed under Public domain

Влияние тренировки на сон

  • Физическая активность стимулирует выработку гормонов. Во время тренировки в организме вырабатываются гормоны стресса (кортизол), которые могут мешать засыпанию. Однако умеренные тренировки также способствуют выработке эндорфинов и гормона мелатонина, которые улучшают сон.
  • Повышение температуры тела. Во время тренировки температура тела повышается. Организм нуждается в некотором времени, чтобы охладиться до температуры, оптимальной для сна.
  • Психологический эффект. Умеренная тренировка перед сном может успокоить нервную систему, снять стресс и подготовить организм к отдыху.

За сколько часов перед сном лучше тренироваться?

  • Идеальное время. Рекомендуется тренироваться за 3-4 часа перед сном. Это время достаточно для того, чтобы организм охладился, уровень кортизола снизился, а выработка мелатонина активизировалась.
  • Не рекомендуется тренироваться за 1-2 часа перед сном. В этом случае организм еще будет находиться в состоянии возбуждения, и вам будет трудно уснуть.
  • Не рекомендуется тренироваться непосредственно перед сном. Это может вызвать бессонницу, поскольку организм будет еще "заряжен" от тренировки.

Рекомендации по тренировкам перед сном

  • Умеренная интенсивность. Не перегружайте организм интенсивными тренировками перед сном. Выбирайте более спокойные виды активности: йогу, ходьбу.
  • Расслабляющая атмосфера. Создайте спокойную атмосферу в комнате для тренировки. Включите спокойную музыку, используйте ароматические свечи или масла.
  • Растяжка. Завершите тренировку растяжкой, чтобы расслабить мышцы и подготовить организм к отдыху.
  • Теплая ванна. После тренировки примите теплую ванну с солями или эфирными маслами, чтобы расслабиться и успокоиться.

Прислушивайтесь к своему телу. Если после тренировки вам трудно уснуть, то откажитесь от тренировок перед сном или переместите их на раннее время.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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