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Заряд энергии с помощью упражнений: как попрощаться с усталостью

2:19
Спорт

Чувствуете усталость, вялость и нехватку энергии? Существуют специальные упражнения, которые помогут вам зарядиться бодростью и улучшить самочувствие.

Заряд энергии с помощью упражнений: как попрощаться с усталостью
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Как упражнения повышают энергию?

  • Стимуляция кровообращения. Упражнения ускоряют кровообращение, доставляя к тканям больше кислорода и питательных веществ. Это приводит к улучшению работы клеток и повышению энергии.
  • Выработка эндорфинов. Во время физической активности в организме вырабатываются эндорфины — гормоны счастья. Они помогают снять стресс, улучшить настроение и придать энергии.
  • Улучшение сна. Регулярные упражнения способствуют качественному сну, что непосредственно влияет на ваш уровень энергии в течение дня.

Какие упражнения выполнять:

  • Кардио. Бег трусцой, прыжки на скакалке, плавание, велосипед, танцы — все эти виды активности помогают ускорить пульс и стимулировать кровообращение.
  • Йога. Йога комбинирует физические упражнения с дыхательными практиками. Она помогает улучшить гибкость, снять стресс и улучшить концентрацию.
  • Силовые упражнения. Приседания, отжимания, планка — все это укрепляет мышцы и улучшает общий тонус.
  • Дыхательные упражнения. Глубокое дыхание помогает насытить организм кислородом и снять стресс.
  • Прогулки. Не пренебрегайте прогулками на свежем воздухе. Они помогают снять усталость и зарядиться позитивом.

Рекомендации по выполнению упражнений:

  1. Начните с малого. Если вы не регулярно занимаетесь спортом, начните с коротких и лёгких тренировок. Постепенно увеличивайте интенсивность и продолжительность занятий.
  2. Регулярность. Старайтесь заниматься регулярно, хотя бы 3 раза в неделю.
  3. Найдите упражнения, которые вам нравятся. Занятия должны приносить вам удовольствие.

Упражнения — это отличный способ улучшить свое здоровье и наполнить жизнь энергией. Найдите вид активности, который вам нравится, и начните меняться к лучшему.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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