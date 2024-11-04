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Российская теннисистка одержала победу на турнире в Гонконге

1:22
Спорт

Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу на турнире WTA-250, проходившем в Гонконге.

Российская теннисистка одержала победу на турнире в Гонконге
Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

В финальном матче россиянка одолела Кэти Бултер из Великобритании. Поединок длился 1 час 11 минут и завершился со счётом 6:1, 6:2 в пользу Шнайдер.

В ходе игры Шнайдер продемонстрировала три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и успешно реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов. Бултер, в свою очередь, выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и не смогла заработать ни одного брейк-пойнта на подаче соперницы.

Для российской теннисистки это четвертый титул WTA, причём все они были завоеваны в 2024 году. Благодаря этой победе Шнайдер поднимется на 12-е место в мировом рейтинге, что станет её личным рекордом.

Стоит отметить, что Шнайдер вместе с Миррой Андреевой принесли России единственные медали на Олимпиаде-2024 в Париже. В финале женского парного турнира они уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини и Сара Эррани со счётом 6:2, 1:6, 7:10, завоевав серебряные награды.

Уточнения

Диа́на Макси́мовна Шна́йдер (род. 2 апреля 2004, Жигулёвск, Самарская область) — российская теннисистка. Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде; победительница четырех турниров WTA в одиночном разряде; четвертьфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Ролан Гаррос-2024).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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