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Тренер Газзаев назвал матч ЦСКА и "Спартака" худшим за всю историю

1:20
Спорт

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев выразил недовольство игрой армейцев в матче 14-го тура РПЛ против столичного "Спартака". По словам Газзаева, поединок оставил у него негативное впечатление. Эти комментарии были опубликованы изданием "Спорт-Экспресс".

Тренер Газзаев назвал матч ЦСКА и "Спартака" худшим за всю историю
Фото: wikimedia.org by Veccamus, CC BY-SA 3.0

"Скажу, что это было одно из худших дерби за всю историю ЦСКА со "Спартаком". Очень грязный матч, мало качества, сплошные единоборства, стычки и драки. Качества игры было крайне мало. Но даже так, стоит сказать, что "Спартак" чуть лучше играл, и на мой взгляд, заслуженно победил", — заявил Газзаев.

Матч закончился победой "Спартака" со счётом 2:0. Счёт открыл Тео Бонгонда, забив гол дальним ударом на 45-й минуте. В конце встречи Хесус Медина укрепил преимущество "Спартака", забив второй мяч.

Игра была омрачена инцидентом на 58-й минуте, когда Виллиан Роша из ЦСКА и Руслан Литвинов из "Спартака" были удалены с поля, получив красные карточки за драку. Позднее, на 88-й минуте, игрок ЦСКА Иван Обляков также покинул поле после получения второй жёлтой карточки.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Газза́ев (род. 7 августа 1954, Орджоникидзе) — советский футболист (нападающий), советский и российский футбольный тренер, государственный и политический деятель.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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