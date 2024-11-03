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Лидер КХЛ "Локомотив" одержал восьмую победу подряд

1:12
Спорт

Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" одержал победу над челябинским "Трактором" в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Лидер КХЛ "Локомотив" одержал восьмую победу подряд
Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

Игра проходила в Челябинске на "Арене-Трактор имени Валерия Белоусова" и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. За "Локомотив" отличились Александр Радулов, забросивший две шайбы, а также Максим Шалунов, Степан Никулин и Павел Красковский. В составе "Трактора" голы забили Артем Блажиевский, Дилан Сикура и Александр Шаров.

Эта победа стала для "Локомотива" восьмой подряд. С 42 очками ярославская команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. "Трактор", набравший 34 очка, также занимает лидирующие позиции, но в Восточной конференции КХЛ.

Напомним, что действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский "Металлург". В финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина — они одержали убедительную победу над ярославским "Локомотивом", выиграв все четыре матча финальной серии со счетом 4-0.

Уточнения

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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