Аленичев назвал главную ошибку ЦСКА в матче со "Спартаком"

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Российский тренер Дмитрий Аленичев раскритиковал тактику главного тренера ЦСКА Марко Николича в матче 14-го тура РПЛ против "Спартака". По мнению Аленичева, выбор оборонительной стратегии был ошибочным. Сообщение было опубликовано на портале "Чемпионат.com".

Фото: commons.wikimedia.org by Biser Todorov, CC BY-SA 4.0

"В трех последних матчах забили всего два мяча: "Ахмату" в Кубке и в Махачкале. Но при этом пропустили ноль за три игры. В обороне выглядели неплохо. Но то, что армейцы решили играть со "Спартаком" откровенно в автобус, сыграло с ними плохую шутку", — отметил специалист.

Игра завершилась победой "Спартака" со счётом 2:0. Первый гол забил Тео Бонгонда дальним ударом на 45-й минуте. Ближе к концу матча Хесус Медина увеличил преимущество, забив второй мяч.

На 58-й минуте произошел инцидент: Виллиан Роша из ЦСКА и Руслан Литвинов из "Спартака" были удалены за драку, получив красные карточки. Позже, на 88-й минуте, игрок ЦСКА Иван Обляков также покинул поле, получив вторую желтую карточку.

После этой игры "Спартак" поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками. ЦСКА, имея 24 очка, опустился на шестую позицию.

Уточнения

Дми́трий Анато́льевич Але́ничев (род. 20 октября 1972, Мелиораторов, Псковская область) — советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России (2003).

