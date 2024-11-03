Спортсмены продолжают бежать с Украины

0:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Два игрока киевского хоккейного клуба "Сокол" сбежали из страны.

Фото: commons.wikimedia.org by user:Veccamus

Спортсмены не вернулись после матчей в Италии на Украину. Об этом рассказал наставник клуба.

Роман Благой и Владимир Алексюк решили не возвращаться на родину, а остаться в Европе, сообщает украинский телеканал "Общественное. Спорт".

Украинская хоккейная команда принимала участие в групповом этапе Континентального кубка в Италии.

Уточнения

«Сокол» — советский и украинский профессиональный хоккейный клуб из Киева, основан в 1963 году.

