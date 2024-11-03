Спортсмены продолжают бежать с Украины

Два игрока киевского хоккейного клуба "Сокол" сбежали из страны.
Спортсмены не вернулись после матчей в Италии на Украину. Об этом рассказал наставник клуба.
Роман Благой и Владимир Алексюк решили не возвращаться на родину, а остаться в Европе, сообщает украинский телеканал "Общественное. Спорт".
Украинская хоккейная команда принимала участие в групповом этапе Континентального кубка в Италии.
«Сокол» — советский и украинский профессиональный хоккейный клуб из Киева, основан в 1963 году.
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