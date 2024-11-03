Бывший игрок сборной Украины по футболу Александр Алиев* был внесён в перечень террористов и экстремистов. Об этом пишут на сайте Росфинмониторинга.
В нашей стране Алиев* успел поиграть за московский "Локомотив" и махачкалинский "Анжи".
В августе этого года экс-футболист выложил в сеть видео, в котором он призывал к террористической деятельности в Курской области, пишет РИА Новости Спорт.
*Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".