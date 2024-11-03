Экс-футболист сборной Украины Александр Алиев* внесен в список террористов

0:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший игрок сборной Украины по футболу Александр Алиев* был внесён в перечень террористов и экстремистов. Об этом пишут на сайте Росфинмониторинга.

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

В нашей стране Алиев* успел поиграть за московский "Локомотив" и махачкалинский "Анжи".

В августе этого года экс-футболист выложил в сеть видео, в котором он призывал к террористической деятельности в Курской области, пишет РИА Новости Спорт.

*Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

