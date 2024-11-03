Голкипер Сафонов отыграл первый матч на ноль в чемпионате Франции

ФК "Пари Сен-Жермен" победил "Ланс" со счетом 1:0 в матче 10-го тура чемпионата Франции.
Игра прошла на домашнем стадионе.
Голом в начале матча отметился футболист Усман Дембеле. На 59-й минуте судья показал красную карточку защитнику "Ланса" Абдукодиру Хусанову.
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов в этом матче первый раз в карьере сыграл "всухую" в чемпионате Франции, пишет РБК Спорт.
«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: [paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа.
Матве́й Евге́ньевич Сафо́нов (род. 25 февраля 1999, Краснодар) — российский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России. Мастер спорта России (2023).
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".