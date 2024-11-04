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Тренер ЦСКА Николич признал, что игра команды против Спартака была слабой

1:24
Спорт

Главный тренер московского клуба ЦСКА Марко Николич после матча 14-го тура Российской Премьер-лиги против "Спартака" раскритиковал игру своей команды.

Тренер ЦСКА Николич признал, что игра команды против Спартака была слабой
Фото: commons.wikimedia.org by Biser Todorov, CC BY 4.0

"Слабая игра с нашей стороны. "Спартак" начал агрессивнее, атаковал первые 20-25 минут, но затем мы вернулись, стали атаковать, но делали это не так хорошо, как могли бы", — сказал Николич, которого цитирует Газета.Ru.

По словам тренера, второй тайм был наполнен борьбой и негативными эмоциями на поле. Николич считает, что в этот период на поле было всё, кроме настоящего футбола.

Он добавил, что важно было сохранять спокойствие и попытаться сосредоточиться, что помогло бы избежать неправильных решений. Николич признал, что игрокам ЦСКА это не удалось.

Матч закончился со счётом 2:0. Автором первого гола в матче стал Тео Бонгонда, произошло это на 45-й минуте. Второй гол забил Хесус Медина под конец встречи.

На 58-й минуте за драку были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист "Спартака" Руслан Литвинов. Ивану Облякову из ЦСКА была вручена вторая жёлтая карточка на 58-й минуте, после чего он был удалён с поля.

Уточнения

Марко Николич (серб Марко Николић / Marko Nikolić; род. 20 июля 1979, Белград) — сербский футбольный тренер, недолгое время был футболистом, выступал на позиции полузащитника, главный тренер московского ЦСКА с 6 июня 2024 года.

ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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