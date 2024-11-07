Бег как способ похудеть: важные нюансы

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Фитнес-тренер и чемпион России по пауэрлифтингу Михаил Прыгунов поделился своим мнением о беге как средстве для похудения. По его словам, чтобы достичь желаемых результатов, нужно учитывать несколько важных факторов.

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Для похудения необходимо создать дефицит калорий и правильно сбалансировать рацион, включая белки, жиры и углеводы.

Прыгунов рекомендует бегать регулярно — минимум три-четыре раза в неделю по 45-60 минут. Важно также контролировать пульс: для людей в возрасте 30-40 лет он не должен превышать 130-140 ударов в минуту, а для старших — 110-130 ударов в минуту.

Специалист предупреждает, что если эти условия не выполняются, бег может быть неэффективным для похудения. Кроме того, он не рекомендует начинать беговые тренировки, если индекс массы тела (ИМТ) превышает 30, пишет РИАМО.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта».



Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

