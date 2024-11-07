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Как сделать пробежку приятной и полезной: рекомендации тренера

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Спорт

Бегать стоит в то время, когда вам комфортно, чтобы процесс приносил удовольствие, утверждает сооснователь фитнес-платформы FitStars и чемпион по бодибилдингу и пауэрлифтингу Михаил Прыгунов

Как сделать пробежку приятной и полезной: рекомендации тренера
Фото: Электронная почта by Кайл Кэссиди, CC BY-SA 3.0

Продолжительность пробежки должна быть адаптирована к индивидуальным особенностям организма, в среднем это 15-20 минут. Если вы долго не занимались спортом, лучше чередовать бег с ходьбой, пишет РИАМО.

Прыгунов отмечает, что правильная техника бега у каждого своя, и главное правило — бегать медленно. Рекомендуется выбирать удобные кроссовки с мягкой подошвой и тренироваться в парке, вокруг дома или на беговой дорожке.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта».

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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