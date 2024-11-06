Пранаяма — искусство дыхания для красоты и здоровья

Пранаяма — это древние дыхательные техники, использующие силу осознанного дыхания для улучшения физического и психического здоровья.
В йоге пранаяма помогает снизить стресс, укрепить лёгкие и улучшить сон. Практика управляемого дыхания благоприятно воздействует на каждую клетку тела, влияя на пищеварение, кровообращение, работу мозга и общее самочувствие.
Секрет пользы пранаямы кроется в воздействии на уровень кислорода и углекислого газа в организме. Регулярное выполнение дыхательных упражнений способствует снижению стресса и улучшению нейрокогнитивных и биохимических функций.
Оптимально практиковать пранаяму под руководством специалиста для достижения лучших результатов и гармонии между телом и разумом.
Праная́ма — управление праной (жизненной энергией) с помощью дыхательных упражнений в йоге. Упражнения пранаямы применяются для очистки так называемого «тонкого тела» .
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