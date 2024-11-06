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Трицепс как у атлета: лучшие упражнения и техника

0:54
Спорт

Трицепс — трёхглавая мышца на задней стороне плеча, состоящая из длинной, латеральной и медиальной головок, которые соединяются и крепятся к локтевой кости.

Трицепс как у атлета: лучшие упражнения и техника
Фото: flickr.com by John Voo, CC BY 2.0

Эта мышца придаёт руке подковообразную форму и выполняет важную функцию разгибания локтя и стабилизации плеча.

Для эффективной тренировки трицепса подходят упражнения с собственным весом (узкие отжимания) и с отягощением (французский жим). Оптимальный объём нагрузки — 8-12 повторений по 2-4 подхода с отдыхом 1,5-2 минуты.

Подбор веса и соблюдение правильной техники (удержание локтей близко к телу) помогают избежать травм. Хорошо развитый трицепс добавляет объём верхней части тела и улучшает функциональность рук.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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