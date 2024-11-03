Тренер Авангарда объяснил, почему команда проиграла Ладе: не наш день

Главный тренер команды "Авангард" Сергей Звягин поделился своими мыслями после матча с "Ладой", который завершился поражением со счетом 1:3.
Звягин отметил, что "Авангард" и "Лада" уже встречались на плей-офф в прошлом сезоне. Тренер подчеркнул, что команда готовилась к игре и знала, что "Лада" будет готова к борьбе, особенно учитывая предыдущие поединки.
Звягин отметил, что в начале матча были некоторые проблемы с пасами и принятием решений, что привело к многим потерям и инициативе у соперника. Также он отметил, что неравномерный график игр может повлиять на качество выступлений, но команда должна быть готова к каждой игре, цитирует тренера gorod55.ru.
Вопреки текущему положению "Авангард" в таблице, тренер выразил уверенность в команде и заявил, что они будут работать над своими ошибками, чтобы вернуться к победам. Важно сохранять мотивацию и бороться до конца в каждом матче, отметил Звягин.
"Наверное, бывает так, когда не твой день", — добавил Звягин, объясняя проигрыш "Ладе".
«Авангард» — российский профессиональный хоккейный клуб из города Омска, выступающий в КХЛ.
«Ла́да» — российский профессиональный хоккейный клуб, выступающий в КХЛ.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".