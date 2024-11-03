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Тренер Авангарда объяснил, почему команда проиграла Ладе: не наш день

1:10
Спорт

Главный тренер команды "Авангард" Сергей Звягин поделился своими мыслями после матча с "Ладой", который завершился поражением со счетом 1:3.

Тренер Авангарда объяснил, почему команда проиграла Ладе: не наш день
Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

Звягин отметил, что "Авангард" и "Лада" уже встречались на плей-офф в прошлом сезоне. Тренер подчеркнул, что команда готовилась к игре и знала, что "Лада" будет готова к борьбе, особенно учитывая предыдущие поединки.

Звягин отметил, что в начале матча были некоторые проблемы с пасами и принятием решений, что привело к многим потерям и инициативе у соперника. Также он отметил, что неравномерный график игр может повлиять на качество выступлений, но команда должна быть готова к каждой игре, цитирует тренера gorod55.ru.

Вопреки текущему положению "Авангард" в таблице, тренер выразил уверенность в команде и заявил, что они будут работать над своими ошибками, чтобы вернуться к победам. Важно сохранять мотивацию и бороться до конца в каждом матче, отметил Звягин.

"Наверное, бывает так, когда не твой день", — добавил Звягин, объясняя проигрыш "Ладе".

Уточнения

«Авангард» — российский профессиональный хоккейный клуб из города Омска, выступающий в КХЛ.

«Ла́да» — российский профессиональный хоккейный клуб, выступающий в КХЛ.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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