Татьяна Тарасова назвала лидера всего мирового фигурного катания

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала российскую фигуристку Аделию Петросян лидером мирового фигурного катания, сообщает издание Metaratings. ru.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), CC BY-SA 4.0

"Петросян сейчас лидер всего мирового фигурного катания. Все девушки сегодня катались довольно прилично, но Петросян каталась особенно", — поделилась Татьяна Тарасова.

Петросян одержала победу в короткой программе на втором этапе Гран-при России "Идель", проходящем в Казани. За свое выступление она набрала 85,67 балла.

На второе место в короткой программе вышла Вероника Яметова, получившая 74,40 балла. Третье место заняла Софья Важнова с результатом 68,30 балла.

Уточнения

Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию.



Аде́лия Тигра́новна Петрося́н (род. 5 июня 2007, Москва) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

