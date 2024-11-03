Татьяна Тарасова назвала лидера всего мирового фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала российскую фигуристку Аделию Петросян лидером мирового фигурного катания, сообщает издание Metaratings. ru.
"Петросян сейчас лидер всего мирового фигурного катания. Все девушки сегодня катались довольно прилично, но Петросян каталась особенно", — поделилась Татьяна Тарасова.
Петросян одержала победу в короткой программе на втором этапе Гран-при России "Идель", проходящем в Казани. За свое выступление она набрала 85,67 балла.
На второе место в короткой программе вышла Вероника Яметова, получившая 74,40 балла. Третье место заняла Софья Важнова с результатом 68,30 балла.
Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию.
Аде́лия Тигра́новна Петрося́н (род. 5 июня 2007, Москва) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".