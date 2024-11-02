Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты температурного режима для всех типов овощей
Как оформить спальню в стиле лофт: советы по выбору материалов
Пять правил использования соли, которые улучшат вкус даже безвкусных помидоров
Эксперты составили список мировых достопримечательностей, куда туристов пускают с их четвероногими друзьями
Древние кристаллы могут стать ключом к разгадке тайн тёмной материи
В предпочтениях гибриды: Nissan сталкивается с конкурентным давлением со стороны Toyota и Honda
Зимние прически: как сохранить стиль под шапкой
Volkswagen планирует сокращать расходы на фоне кризиса
Испанские учёные раскрыли причину мощного наводнения в Валенсии

Майк Тайсон раскритиковал бой между Биволом и Бетербиевым

1:15
Спорт

Легенда бокса Майк Тайсон выразил недовольство по поводу организации чемпионского поединка между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, сообщает Pound4Pound.

Майк Тайсон раскритиковал бой между Биволом и Бетербиевым
Фото: commons.wikimedia by Эд Вебстер

"Сейчас в боксе нет хороших матчмейкеров. Вы видели, они свели на ринге Бетербиева и Бивола. Бой был полное дерьмо. Они не знают, как организовывать хорошие бои", — поделился Майк Тайсон.

Бетербиев одержал победу над Биволом в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории 13 октября. Матч длился все запланированные 12 раундов, а победитель определился по решению судей со счётом 114:114, 115:113, 116:112. Это поражение стало первым в профессиональной карьере Бивола.

Бетербиев достиг исторического результата, став первым за 20 лет абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе. Его послужной список остается безупречным — 21 победа и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Уточнения

Майкл Дже́рард Та́йсон (англ. Michael Gerard Tyson; род. 30 июня 1966, Браунсвилл, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории.

Дми́трий Ю́рьевич Би́вол (род. 18 декабря 1990, Токмак, Чуйская область, Киргизская ССР, СССР) — российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории.

Арту́р Асильбе́кович Бетерби́ев (чечен. Бетербиев Асильбекан Артур; род. 21 января 1985, Хасавюрт, Дагестан, СССР) — непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Красота и стиль
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента Аудио 
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Авто
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Домашние животные
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья? Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: США определили Зеленскому дедлайн, массовые удары "Искандерами" по тылам Украины
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Последние материалы
Уход за цитрусовыми: как сохранить урожай зимой
Опасные болезни, которые можно подхватить от бродячих животных
Свежие, замороженные или консервированные овощи: что выбрать
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Всё чисто, бесплатно и удобно: блогерша делится впечатлениями от комфортной жизни в США
Из-за изображений роботакси продюсеры Бегущего по лезвию 2049 подали в суд на Илона Маска
Секреты деревенского стиля: как привнести тепло и уют в интерьер
Сергей Безруков вышел в свет с женой и детьми: какие лапочки все
Российский фигурист обвинил ISU в том, что ему не выплатили €4 тыс. призовых
Фильмы ужасов оказались полезны для укрепления психики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.