Майк Тайсон раскритиковал бой между Биволом и Бетербиевым

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Легенда бокса Майк Тайсон выразил недовольство по поводу организации чемпионского поединка между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, сообщает Pound4Pound.

Фото: commons.wikimedia by Эд Вебстер

"Сейчас в боксе нет хороших матчмейкеров. Вы видели, они свели на ринге Бетербиева и Бивола. Бой был полное дерьмо. Они не знают, как организовывать хорошие бои", — поделился Майк Тайсон.

Бетербиев одержал победу над Биволом в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории 13 октября. Матч длился все запланированные 12 раундов, а победитель определился по решению судей со счётом 114:114, 115:113, 116:112. Это поражение стало первым в профессиональной карьере Бивола.

Бетербиев достиг исторического результата, став первым за 20 лет абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе. Его послужной список остается безупречным — 21 победа и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Уточнения

Майкл Дже́рард Та́йсон (англ. Michael Gerard Tyson; род. 30 июня 1966, Браунсвилл, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории.



Дми́трий Ю́рьевич Би́вол (род. 18 декабря 1990, Токмак, Чуйская область, Киргизская ССР, СССР) — российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории.



Арту́р Асильбе́кович Бетерби́ев (чечен. Бетербиев Асильбекан Артур; род. 21 января 1985, Хасавюрт, Дагестан, СССР) — непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории.

