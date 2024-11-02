Российский фигурист обвинил ISU в том, что ему не выплатили €4 тыс. призовых

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Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании вместе с Анастасией Мишиной, сообщил, что они так и не получили призовые от Международного союза конькобежцев (ISU) за свою победу на этапе серии "Челленджер" Finlandia Trophy — 2021, сообщает издание Forbes Russia.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

По словам Галлямова, после их победы им был показан чек на сумму €4 тыс. на двоих.

"Мы уехали, но денег так и не дождались. Когда решили узнать, в чем дело, ответили, что чек потеряли и заплатить ничего не могут", — сообщил спортсмен.

Галлямов и Мишина были членами российской сборной, которая завоевала золотые медали в командном турнире на Играх-2022.

Уточнения

Алекса́ндр Рома́нович Галля́мов (род. 28 августа 1999, Березники, Пермская область) — российский фигурист, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной.



Анастаси́я Ви́кторовна Ми́шина (род. 24 апреля 2001 года в Санкт-Петербурге) — российская фигуристка, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым.

