Российский фигурист обвинил ISU в том, что ему не выплатили €4 тыс. призовых

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании вместе с Анастасией Мишиной, сообщил, что они так и не получили призовые от Международного союза конькобежцев (ISU) за свою победу на этапе серии "Челленджер" Finlandia Trophy — 2021, сообщает издание Forbes Russia.
По словам Галлямова, после их победы им был показан чек на сумму €4 тыс. на двоих.
"Мы уехали, но денег так и не дождались. Когда решили узнать, в чем дело, ответили, что чек потеряли и заплатить ничего не могут", — сообщил спортсмен.
Галлямов и Мишина были членами российской сборной, которая завоевала золотые медали в командном турнире на Играх-2022.
Алекса́ндр Рома́нович Галля́мов (род. 28 августа 1999, Березники, Пермская область) — российский фигурист, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной.
Анастаси́я Ви́кторовна Ми́шина (род. 24 апреля 2001 года в Санкт-Петербурге) — российская фигуристка, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".