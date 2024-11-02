Месси рассказал, собирается ли стать тренером после завершения карьеры

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Звёздный футболист сборной Аргентины и клуба "Интер Майами" Лионель Месси заявил, что после завершения своей карьеры футболиста он не планирует стать тренером, сообщает испанское издание Marca.

Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, CC BY 2.0

"Я бы не хотел быть тренером, но я всё ещё не уверен, чем бы хотел заниматься в будущем. Думаю только о том, чтобы играть, тренироваться и получать удовольствие", — поделился Месси.

Месси присоединился к "Интер Майами" в летнем трансферном окне 2023 года. В августе прошлого года аргентинец выиграл свой первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В декабре 2022 года Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира. Кроме того, на его счету более 100 забитых голов в составе национальной команды. Месси является воспитанником каталонской "Барселоны", за которую он выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Уточнения

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.

