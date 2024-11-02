Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт веганского пирожного: без сахара и масла
Средиземноморская диета: секрет долголетия и здоровья
Топ-советы по выбору перца для богатого и вкусного урожая
Кошки и еда: всё о капризах и вкусах наших питомцев
Как душ каждый день может навредить вашей коже
Без багажа, без завтрака, без переплаты: блогерша делится лайфхаками для бюджетных путешествий по Европе
Авербух признался, что Лиза Арзамасова помогла ему понять, что такое настоящая семья
К удивлению оказалось, что в Москве увеличилось число браков и рождающихся... - писала газета Русское Слово 3 ноября 1908 года
Эстетика и практичность: навесные полки над кроватью сэкономят пространство

Месси рассказал, собирается ли стать тренером после завершения карьеры

1:07
Спорт

Звёздный футболист сборной Аргентины и клуба "Интер Майами" Лионель Месси заявил, что после завершения своей карьеры футболиста он не планирует стать тренером, сообщает испанское издание Marca.

Месси рассказал, собирается ли стать тренером после завершения карьеры
Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, CC BY 2.0

"Я бы не хотел быть тренером, но я всё ещё не уверен, чем бы хотел заниматься в будущем. Думаю только о том, чтобы играть, тренироваться и получать удовольствие", — поделился Месси.

Месси присоединился к "Интер Майами" в летнем трансферном окне 2023 года. В августе прошлого года аргентинец выиграл свой первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В декабре 2022 года Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира. Кроме того, на его счету более 100 забитых голов в составе национальной команды. Месси является воспитанником каталонской "Барселоны", за которую он выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Уточнения

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
Авто
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака Аудио 
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Еда и рецепты
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора Аудио 
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу
Домашние животные
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: США определили Зеленскому дедлайн, массовые удары "Искандерами" по тылам Украины
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Как уменьшить пушистость волос и придать им ухоженный вид?
Как уменьшить пушистость волос и придать им ухоженный вид?
Последние материалы
Рецепт веганского пирожного: без сахара и масла
Средиземноморская диета: секрет долголетия и здоровья
Топ-советы по выбору перца для богатого и вкусного урожая
Кошки и еда: всё о капризах и вкусах наших питомцев
Как душ каждый день может навредить вашей коже
Без багажа, без завтрака, без переплаты: блогерша делится лайфхаками для бюджетных путешествий по Европе
Авербух признался, что Лиза Арзамасова помогла ему понять, что такое настоящая семья
Месси рассказал, собирается ли стать тренером после завершения карьеры
К удивлению оказалось, что в Москве увеличилось число браков и рождающихся... - писала газета Русское Слово 3 ноября 1908 года
Эстетика и практичность: навесные полки над кроватью сэкономят пространство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.