Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Важность воды: почему дефицит жидкости опасен
Как посадить клюкву на своем участке
Минтруд повышает потолок выплат по больничному
Чтобы было тише и чище: в Йеллоустонском национальном парке разрешён определённый набор ТС
Картофельные ломтики с паприкой и сыром: здоровая замена картошке-фри для детского праздника
Как создать идеальную спальню для двоих: советы по дизайну
Волгоградский налётчик проведёт 9 лет в колонии за ограбление магазина
Россиянам назвали лучший период для оформления больничного
Горы авто: власти Испании после циклона DANA объявили о транспортной катастрофе

Роднина усомнилась, что Валиева вернётся на свой прежний уровень катания: пообещать она может

1:01
Спорт

Трижды олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина выразила мнение о том, что, в случае возвращения на соревнования, Камила Валиева не сможет вернуть свой прежний уровень технического мастерства.

Роднина усомнилась, что Валиева вернётся на свой прежний уровень катания: пообещать она может
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0

Роднина считает, что обещание дать легко, а вот выполнить его — намного сложнее, и на то есть объективные физические причины.

"Знаете, есть хорошая поговорка: обещать — не значит жениться. Поэтому пообещать вернуться Камила может. А если говорить о возвращении на свой прежний уровень — думаю, что чисто технически она уже не сможет на него вернуться", — сказала Роднина РИА Новости.

Роднина отметила, что изменения в теле спортсмена могут сказаться на его технике и психологии.

Она пожелала Валиевой успехов и удачи в будущих выступлениях, признавая, что возможны сложности после возвращения на мировую арену.

Уточнения

Ири́на Константи́новна Роднина́ (род. 12 сентября 1949, Москва) — советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы, российский общественный и государственный деятель.

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Сейчас читают
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Красота и стиль
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента Аудио 
Вариатор или АКПП: стоит ли переплачивать за экономичность
Авто
Вариатор или АКПП: стоит ли переплачивать за экономичность
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью
Авто
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: США определили Зеленскому дедлайн, массовые удары "Искандерами" по тылам Украины
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова
Последние материалы
Роднина усомнилась, что Валиева вернётся на свой прежний уровень катания: пообещать она может
Картофельные ломтики с паприкой и сыром: здоровая замена картошке-фри для детского праздника
Как создать идеальную спальню для двоих: советы по дизайну
Волгоградский налётчик проведёт 9 лет в колонии за ограбление магазина
Россиянам назвали лучший период для оформления больничного
Горы авто: власти Испании после циклона DANA объявили о транспортной катастрофе
Как создать идеальную ванную в ограниченном пространстве
Икра из помидоров на зиму: густая и вкусная, идеальна с картошкой, мясом или просто на хлебушек
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
Тренер Авангарда объяснил, почему команда проиграла Ладе: не наш день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.