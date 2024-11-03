Роднина усомнилась, что Валиева вернётся на свой прежний уровень катания: пообещать она может

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Трижды олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина выразила мнение о том, что, в случае возвращения на соревнования, Камила Валиева не сможет вернуть свой прежний уровень технического мастерства.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0

Роднина считает, что обещание дать легко, а вот выполнить его — намного сложнее, и на то есть объективные физические причины.

"Знаете, есть хорошая поговорка: обещать — не значит жениться. Поэтому пообещать вернуться Камила может. А если говорить о возвращении на свой прежний уровень — думаю, что чисто технически она уже не сможет на него вернуться", — сказала Роднина РИА Новости.

Роднина отметила, что изменения в теле спортсмена могут сказаться на его технике и психологии.

Она пожелала Валиевой успехов и удачи в будущих выступлениях, признавая, что возможны сложности после возвращения на мировую арену.

Уточнения

Ири́на Константи́новна Роднина́ (род. 12 сентября 1949, Москва) — советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы, российский общественный и государственный деятель.



Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

