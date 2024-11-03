За последний год число россиян — любителей активного отдыха — выросло в два раза

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Всё больше людей в России выбирают активный отдых. Спрос на экскурсии с физическими активностями за последний год вырос в два раза. Сейчас аудитория активного отдыха составляет около двух миллионов человек. Женщины чаще выбирают активный отдых, чем мужчины, и начинают проявлять интерес к нему раньше. Однако мужчины сохраняют интерес к активному отдыху дольше.

Фото: web.archive.org by Александр Жилинский, CC BY 3.0

Исследование Tripster и RedFox показало, что чаще всего активный отдых предпочитают женщины (57%), а средний возраст мужчин — любителей активного отдыха — выше.

В пять самых популярных авторских экскурсий в 2024 году попали экстремальное сафари вместе с вечером в Аравийской пустыне в Дубае, мотозаезд по ночному Петербургу, сплав на сапах в Сочи, прогулки на лошадях в Махачкале и походы в национальном парке "Красноярские Столбы", сообщает Газета. Ru.

Спрос на экскурсии с физическими активностями вырос в два раза за последний год. Аудитория активного отдыха составляет 2 миллиона человек.

Женщины начинают интересоваться активными видами отдыха раньше, чем мужчины — с 18 лет. Так, целых 20% любительниц активного отдыха — это девушки в категории от 18 до 24 лет, в то время как мужчин в этой возрастной категории всего 13%.

Мужчины сохраняют интерес к активному отдыху дольше: 16% приходится на возраст 45-54 года, 10% — на 55-64 года, 8% — на 65 лет и старше. Женщины в возрасте от 45 до 54 лет готовы отдыхать активно в 15% случаев, а старше 55 лет — не чаще чем в 5%.

Россияне стали чаще покупать одежду и экипировку для активного отдыха. По мнению Влада Мороза, основателя бренда Red Fox, это связано не только с тем, что из России ушли иностранные бренды одежды, но и с тем, что россияне хотят больше путешествовать по России и пробовать себя в новых видах спорта и активностях.

"Среди наиболее востребованных позиций экипировки за последний год — пуховая одежда для путешествий на Русский Север (57% от общего спроса), рюкзаки и спальные мешки для восхождений на Эльбрус (33%), палатки для экспедиций в Непал (10%)", — добавил Влад Мороз.

Уточнения

О́тдых — состояние покоя, либо времяпрепровождение, целью которого является восстановление сил, достижение работоспособного состояния организма (рекреация); время, свободное от работы.



Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.



