Валиева сообщила, что хочет вернуться в большой спорт: это не точка

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Фигуристка Камила Валиева выразила намерение вернуться к занятиям спортом после того, как отбудет дисквалификацию за допинг.

Фото: Telegram-канал Камилы Валиевой is licensed under public domain

Спортсменка отметила, что не планирует завершать свою спортивную карьеру, несмотря на неприятный опыт на чемпионате России.

«Конечно, мысли есть вернуться в спорт. Это не точка, последнее выступление было не самым удачным и хорошим для меня, имею в виду чемпионат России, поэтому оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо", - сказала Валиева РИА Новости.

Валиева подчеркнула, что готова приложить максимум усилий, чтобы радовать зрителей, себя, тренеров и своих поклонников.

Решение о четырёхлетнем отстранении Валиевой было принято CAS в январе 2024 года после слушаний осенью 2023 года в Лозанне. В связи с дисквалификацией фигуристке были отозваны все титулы, полученные с 25 декабря 2021 года, а также её результаты на командном чемпионате на Олимпийских играх 2022 года были аннулированы.

Уточнения

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

