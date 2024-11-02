Экс-игрок ЦСКА Пономарев рассказал, чего не хватает сегодня команде

1:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, с какой проблемой столкнулся сегодня его клуб.

Фото: commons.wikimedia.org by Biser Todorov, CC BY-SA 4.0

Спортсмен считает, что клуб страдает от отсутствия качественных форвардов в своей атакующей линии. По его мнению, красно-синим недостает игроков, способных заканчивать моменты впереди. Он подчеркнул, что команда нуждается в нападающих, которые бы могли бы решать ситуации в нападении.

Несмотря на наличие игроков типа Пьянича, способных хорошо обращаться с мячом и отдавать точные передачи, требуются форварды, которые могли бы создавать для себя позиции и реализовывать моменты, пишет Газета.Ru, цитируя Пономарева.

Пономарев отметил, что игроки должны активно двигаться, искать свободное пространство для пасов и успешных завершений атак, а не просто ждать подачи мяча в ноги.

"У нас нет нападения, мы все время от этого страдаем. Взяли Пьянича — он, конечно, хорош. Он и принять мяч может, и распорядиться им грамотно, и пас отдать ювелирный, но для этого нужны нападающие, которые бы открывались под эти передачи и реализовывали моменты. А они не предлагают себя на футбольном поле — просто стараются принять мяч в ноги", — сказал Пономарев.

ЦСКА собирается сразиться с "Спартаком" на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве 2 ноября в рамках 14-го тура Российской Премьер-лиги. В предыдущем матче дома армейцы не смогли одержать победу над "Факелом" из Воронежа, матч завершился вничью 0:0.

Под руководством Марко Николича команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 24 очка.

Уточнения

Владимир Алексеевич Пономарёв (18 февраля 1940, Москва, РСФСР, СССР) — советский футболист, защитник.



ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии.

