Считается ли езда на велосипеде силовой тренировкой или это просто кардио?

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

После особенно интенсивной тренировки на велосипеде, ноги иногда могут немного дрожать. Можно ли "считать" езду на велосипеде днем ног? Это стоит считать заменой силовой тренировки?

Фото: commons.wikimedia.org by Montsel1quid, CC BY-SA 4.0

Езда на велосипеде — это фантастический способ повысить частоту сердечных сокращений и улучшить выносливость без ущерба для суставов.

"Вы получите потрясающие преимущества для сердечно-сосудистой системы на занятиях по велоспорту", — говорит Джейсон Шнайдер, сертифицированный ACE персональный тренер, менеджер по фитнесу западного региона в Crunch Fitness и тренер по велоспорту в США, изданию SELF.

Он отмечает, что врачи часто рекомендуют велоспорт пожилым людям или тем, у кого проблемы с суставами.

Это не только помогает улучшить диапазон движений в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах, но и, поскольку это низкое воздействие, это легче для вашего тела, чем другие варианты кардио, такие как бег.

Езда на велосипеде может вызвать некоторое увеличение размера и силы мышц, но это "может быть не самый эффективный способ" сделать это, особенно по сравнению с традиционными силовыми тренировками. И потребуется больше времени, чтобы увидеть тот же прирост силы и мышц, который вы получили бы при подъеме тяжестей.

Уточнения

Велосипедный спорт или просто Велоспорт (в широком смысле слова) — перемещение по земле с использованием транспортных средств (велосипедов), движимых мускульной силой человека.



