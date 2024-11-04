Три повседневные вещи, которые не советуют делать физиотерапевты

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От того, как вы ходите, до того, как вы стоите, смотрите в свой телефон или читаете в метро, есть "так много разных вещей", которые могут вызвать одышку. Сложность в том, что многие из этих привычек незначительны и подсознательны, поэтому, скорее всего, вы понятия не имеете, что делаете их. Но важно обратить на них внимание, поскольку они влекут за собой довольно серьезные и не очень приятные последствия — например, боль, затрудненную подвижность и повышенный риск серьезных травм.

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1. Вы вытягиваете голову при работе в телефоне.

У такого положения даже есть название: техническая шея. И хотя самое очевидное последствие — боль в шее — может показаться раздражающим, но безвредным, реальность на самом деле может быть более серьезной. Постоянное напряжение головы, чтобы смотреть в телефон, — это привычка, которая "наносит ущерб" здоровью многих людей, говорит Кэндис Хардинг, физиотерапевт, доктор физиотерапии, физиотерапевт и зарегистрированный преподаватель йоги в Арлингтоне, в интервью SELF.

Это может вызвать множество серьезных проблем с шеей, челюстью и даже головной болью.

Что делать вместо этого: В идеале держать телефон нужно на уровне глаз (а не на коленях), чтобы вам не приходилось напрягать голову, чтобы его увидеть.

2. Вы позволяете плечам смещаться вперед, когда отдыхаете на диване или работаете за ноутбуком.

Эта привычка позы может растянуть сухожилия и связки, которые помогают стабилизировать ваши плечи. Когда связки растягиваются со временем, они не сокращаются сами по себе, что делает плечо — изначально относительно нестабильный сустав — еще более нестабильным. Неудивительно, что это может вызвать дискомфорт в плечах и повысить риск травм в них.

Что делать вместо этого: приведите плечи в порядок с помощью этого быстрого упражнения: сядьте и не держите ничего перед руками. Прижмите локти к бокам, ладони смотрят вверх. Держа локти по бокам, поверните ладони от туловища как можно дальше, насколько это удобно. Затем поверните ладони вниз и верните их к центру тела. Теперь ваши плечи находятся в более нейтральном положении.

3. Вы скрещиваете одну и ту же ногу на другую.

Работаете ли вы за столом, отдыхаете на диване или едете в метро, очень легко оказаться сидящим со скрещенными ногами. И скорее всего, вы обычно кладете одну и ту же ногу сверху.

Постоянный выбор одной стороны может усугубить этот дисбаланс, заставляя мышцы бедра на другой стороне еще больше укорачиваться в ответ, что может еще больше ограничить подвижность вашего тазобедренного сустава, по словам доктора Скэнтлбери.

Что делать вместо этого: попробуйте то, что доктор Скэнтлбери описывает как "идеальную позу" для сидения, чтобы понять, подходит ли она вам: сядьте, поставив обе ноги на пол, седалищные кости (костная часть ягодиц) прикрепите к стулу, а колени расположите на одной линии с бедрами. Если вы все еще чувствуете искушение скрестить ноги? Попробуйте изменить это; уделяйте одинаковое время тому, чтобы каждая нога была сверху, говорит он. Это снизит ваши шансы на асимметрию и дисбаланс между сторонами.

Уточнения

Физиотерапе́вт — специалист с профессиональным образованием, который восстанавливает или сохраняет нарушенную двигательную способность и дееспособность пациента.

