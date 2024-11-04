Три повседневные вещи, которые не советуют делать физиотерапевты

От того, как вы ходите, до того, как вы стоите, смотрите в свой телефон или читаете в метро, есть "так много разных вещей", которые могут вызвать одышку. Сложность в том, что многие из этих привычек незначительны и подсознательны, поэтому, скорее всего, вы понятия не имеете, что делаете их. Но важно обратить на них внимание, поскольку они влекут за собой довольно серьезные и не очень приятные последствия — например, боль, затрудненную подвижность и повышенный риск серьезных травм.
У такого положения даже есть название: техническая шея. И хотя самое очевидное последствие — боль в шее — может показаться раздражающим, но безвредным, реальность на самом деле может быть более серьезной. Постоянное напряжение головы, чтобы смотреть в телефон, — это привычка, которая "наносит ущерб" здоровью многих людей, говорит Кэндис Хардинг, физиотерапевт, доктор физиотерапии, физиотерапевт и зарегистрированный преподаватель йоги в Арлингтоне, в интервью SELF.
Это может вызвать множество серьезных проблем с шеей, челюстью и даже головной болью.
Что делать вместо этого: В идеале держать телефон нужно на уровне глаз (а не на коленях), чтобы вам не приходилось напрягать голову, чтобы его увидеть.
Эта привычка позы может растянуть сухожилия и связки, которые помогают стабилизировать ваши плечи. Когда связки растягиваются со временем, они не сокращаются сами по себе, что делает плечо — изначально относительно нестабильный сустав — еще более нестабильным. Неудивительно, что это может вызвать дискомфорт в плечах и повысить риск травм в них.
Что делать вместо этого: приведите плечи в порядок с помощью этого быстрого упражнения: сядьте и не держите ничего перед руками. Прижмите локти к бокам, ладони смотрят вверх. Держа локти по бокам, поверните ладони от туловища как можно дальше, насколько это удобно. Затем поверните ладони вниз и верните их к центру тела. Теперь ваши плечи находятся в более нейтральном положении.
Работаете ли вы за столом, отдыхаете на диване или едете в метро, очень легко оказаться сидящим со скрещенными ногами. И скорее всего, вы обычно кладете одну и ту же ногу сверху.
Постоянный выбор одной стороны может усугубить этот дисбаланс, заставляя мышцы бедра на другой стороне еще больше укорачиваться в ответ, что может еще больше ограничить подвижность вашего тазобедренного сустава, по словам доктора Скэнтлбери.
Что делать вместо этого: попробуйте то, что доктор Скэнтлбери описывает как "идеальную позу" для сидения, чтобы понять, подходит ли она вам: сядьте, поставив обе ноги на пол, седалищные кости (костная часть ягодиц) прикрепите к стулу, а колени расположите на одной линии с бедрами. Если вы все еще чувствуете искушение скрестить ноги? Попробуйте изменить это; уделяйте одинаковое время тому, чтобы каждая нога была сверху, говорит он. Это снизит ваши шансы на асимметрию и дисбаланс между сторонами.
Физиотерапе́вт — специалист с профессиональным образованием, который восстанавливает или сохраняет нарушенную двигательную способность и дееспособность пациента.
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