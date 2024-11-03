Как правильно делать полуприсед?

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Упражнение полуприсед помогает развить мышцы ног, их выносливость и силу.

Фото: commons.wikimedia.org by Anonymous, PDM

"Полуприсед также полезен для улучшения гибкости и подвижности суставов, а также координации и баланса", — цитирует тренера Юлию Братенкову "Чемпионат".

Чтобы сделать полуприсед, встаньте прямо, ноги на ширине плеч, стопы чуть-чуть развёрнуты наружу. Руки можно держать перед собой для равновесия или на поясе.

Затем напрягите мышцы кора, удерживая спину прямой. На вдохе начните медленно сгибать колени, опускать таз вниз и отводить его назад, как будто собираетесь сесть на стул.

Убедитесь, что колени не выходят за линию носка, а остаются над стопами.

Опускайтесь до тех пор, пока бёдра не будут параллельны полу или чуть выше. На выдохе аккуратно поднимайтесь. Сделайте два-три подхода по 10-15 раз.

Уточнения

Толчо́к — одно из упражнений тяжелоатлетического двоеборья (другое упражнение — рывок, ранее также — жим). Во время соревнований по тяжёлой атлетике толчок выполняется вторым.



