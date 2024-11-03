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Тренер назвал три варианта упражнения ласточка

1:22
Спорт

Упражнение "ласточка" поможет привести мышцы в тонус и улучшить осанку.

Тренер назвал три варианта упражнения ласточка
Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Тренер перечислил три варианта выполнения.

"Ласточка" — базовый элемент гимнастики, хорошо тренирует баланс.

Техника выполнения: встаньте на полу, на одной ноге. Постепенно наклоняясь вперёд корпусом, вторую ногу вытяните параллельно полу до образования прямой линии с телом, руки выпрямите вперёд.

Шея прямая, взгляд направлен в пол, макушка тянется вперёд, плечевой пояс (ключицы и лопатки), наоборот, тянется к рёбрам. Не напрягайте при этом область шеи. Мышцы живота в лёгком тонусе, создаётся эффект пресса.

Можно постоять в статичном состоянии от 30 секунд до минуты, а затем поменять опорную ногу.

Кроме того, это упражнение можно выполнять лёжа.

Еще существуют "вертикальная ласточка". Для ее выполнения встаньте прямо, корпус при этом остаётся вертикально, руки подняты вверх, а вторая нога отставлена назад на носок.

Затем оторвите заднюю ногу от пола на 30-50 см.

Можно удерживать в статике данную позицию 30 секунд либо делать небольшие махи руками (опуская их вниз и поднимая наверх), пишет "Чемпионат".

Уточнения

Ги́бкость (растя́жка) — способность человека выполнять физические упражнения с большой амплитудой.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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