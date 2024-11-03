Тренер назвал три варианта упражнения ласточка

Упражнение "ласточка" поможет привести мышцы в тонус и улучшить осанку.
Тренер перечислил три варианта выполнения.
"Ласточка" — базовый элемент гимнастики, хорошо тренирует баланс.
Техника выполнения: встаньте на полу, на одной ноге. Постепенно наклоняясь вперёд корпусом, вторую ногу вытяните параллельно полу до образования прямой линии с телом, руки выпрямите вперёд.
Шея прямая, взгляд направлен в пол, макушка тянется вперёд, плечевой пояс (ключицы и лопатки), наоборот, тянется к рёбрам. Не напрягайте при этом область шеи. Мышцы живота в лёгком тонусе, создаётся эффект пресса.
Можно постоять в статичном состоянии от 30 секунд до минуты, а затем поменять опорную ногу.
Кроме того, это упражнение можно выполнять лёжа.
Еще существуют "вертикальная ласточка". Для ее выполнения встаньте прямо, корпус при этом остаётся вертикально, руки подняты вверх, а вторая нога отставлена назад на носок.
Затем оторвите заднюю ногу от пола на 30-50 см.
Можно удерживать в статике данную позицию 30 секунд либо делать небольшие махи руками (опуская их вниз и поднимая наверх), пишет "Чемпионат".
Ги́бкость (растя́жка) — способность человека выполнять физические упражнения с большой амплитудой.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".