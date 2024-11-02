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Мастер спорта по карате прошёл 1560 м выпадами

0:58
Спорт

Организатор массовых спортивных мероприятий, мастер спорта по карате в стиле киокусинкай, чемпион России по бодибилдингу Константин Белов недавно установил рекорд России. Он за час минут прошел 1560 метров, сделав 1410 выпадов.

Мастер спорта по карате прошёл 1560 м выпадами
Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R, CC BY-SA 4.0

Ранее ни один спортсмен в нашей стране этого не делал, сообщает "Чемпионат".

"Я увидел в новостях, что американский фитнес-тренер установил мировой рекорд, пройдя 3,5 км выпадами — меня очень это зацепило, и, наверное, даже счёл это вызовом мне. Первая мысль была: "Почему это всё ещё не я?", — рассказал Белов.

У него ранее не было подобного опыта, но Константин решил проверить возможность своего тела.

Кстати, Белов готовился к рекорду на протяжении трех месяцев, тренировался, ел 3600 ккал в день.

Уточнения

Вы́пады — упражнение, выполняемое с собственным весом (или с утяжелением), используемое для развития мышц ног. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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