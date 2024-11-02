Врикшасана поможет улучшить осанку и прокачать равновесие

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Благодаря йоге тело расслабляется, успокаивается нервная система. Практика помогает отвлечься от рутины.

Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, CC BY-SA 4.0

Чтобы начать владеть своим телом в совершенстве , нужно начать с простых асан, например, с позы дерева. Благодаря ей вы почувствуете своё тело и откроете мир йоги.

"Поза дерева или Врикшасана помогает улучшить осанку, тонизирует мышцы ног и спины, развивает равновесие и даёт чувство стабильности и уверенности", — цитирует "Чемпионат" фитнес-тренера Антонину Зайцеву.

Она добавила, что для выполнения асаны нужно не просто повторить вид дерева, но и ненадолго стать им. Для этого необходимо почувствовать хорошую опору в ноге, стабильность в каждой мышце.

Эта поза направлена на развитие равновесия, укрепления спины и ног.

Уточнения

А́са́на (санскр. आसन, IAST: āsana — поза, сидячая поза, место для сидения) — название определённого неподвижного положения тела в йоге, принимаемого на несколько секунд или минут с целью телесного и душевного оздоровления.





