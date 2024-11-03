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Как пробежать первый старт в удовольствие?

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Спорт

Эксперты дали рекомендации тем, кто готовится к первому забегу на природе.

Как пробежать первый старт в удовольствие?
Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon, CC BY-SA 2.0

Для них будет необычной удалённость от цивилизации. Другими словами, в горах или лесу сложно остановиться и просто вызвать машину, чтобы уехать домой из-за усталости или непогоды.

К подготовке к такому забегу стоит подойти тщательно. Нужно взять спортивное питание, вещи, рюкзак или поясную сумку, одеть удобную обувь, захватить средства защиты от насекомых.

Вам стоит заранее ознакомиться с маршрутом забега: изучите карту и помните об особенностях местности.

Уделите особое внимание правильному питанию перед, во время и после забега для поддержания энергии, сообщает "Чемпионат".

Перед забегом стоит провести более активную разминку, например, суставную гимнастику. Разминайтесь сверху вниз, продолжительность — 10-15 минут.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных;

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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