Что такое трейлраннинг и чем он полезен?

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Трейлраннинг — разновидность бега по пересечённой местности, то есть по природной трассе, а не по асфальту, дорожке стадиона или манежа. Эксперты рассказали, чем он полезен.

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Этот вид бега не такой просто, как кажется. В нём очень важны хорошая координация и адаптивность к изменяющимся условиям трассы. Рельеф заставляет контролировать каждый шаг. С одной стороны, это требует дополнительных сил. А с другой — учит приспосабливаться к быстро меняющимся условиям, контролировать длину шага, правильно приземляться и делать толчок, пишет "Чемпионат".

Так в чем же польза такого бега? Это хороший способ разнообразить свою физическую нагрузку. Бег поможет укрепить мышцы ног и корпуса, суставы и связки. Ещё этот вид бега отлично скажется на сердечной мышце, хорошо влияет на сосудистую и дыхательную системы. Тренировки позволят вам стать более сильными, гибкими и выносливыми.

Уточнения

Трейлраннинг (англ. trail running) — спортивная дисциплина, подразумевающая бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования.

