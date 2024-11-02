Тренировки помогут избавиться от сутулости

Фитнес-тренер Елена Соболь ответила, можно ли избавиться от сутулости благодаря тренировкам.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, CC BY 2.0

Эксперт считает, что упражнения помогут, однако для достижения видимых результатов нужно не только регулярно заниматься, но и следить за техникой выполнения.

Чтобы убрать сутулость, стоит укрепить мышцы спины и кора. Подойдут упражнения: планка, различные тяги и растяжка, пишет "СЭ".

"Делая все правильно, вы не только улучшите свою осанку, но и повысите общий тонус, работоспособность и уменьшите риски травм", — заключила Соболь.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

