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Тренировки помогут избавиться от сутулости

Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь ответила, можно ли избавиться от сутулости благодаря тренировкам.

Тренировки помогут избавиться от сутулости
Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, CC BY 2.0

Эксперт считает, что упражнения помогут, однако для достижения видимых результатов нужно не только регулярно заниматься, но и следить за техникой выполнения.

Чтобы убрать сутулость, стоит укрепить мышцы спины и кора. Подойдут упражнения: планка, различные тяги и растяжка, пишет "СЭ".

"Делая все правильно, вы не только улучшите свою осанку, но и повысите общий тонус, работоспособность и уменьшите риски травм", — заключила Соболь.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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