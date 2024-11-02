Топ-5 коллабораций спортивных и люксовых брендов

Эксперт назвал пять лучших коллабораций люксовых и спортивных брендов.
Работая со спортивными брендами, люксовые марки могут расширить свою аудиторию. Спортивные бренды хотят этим подчеркнуть, что и они связаны с сегментом премиум. Обычно такие "коллабы" приносят и тем, и другим компаниям рост финансовых показателей.
Лучшие коллаборации: Dior и Nike (2020); Prada и Adidas (2022); Adidas и Gucci (2022); Aries и Fila (2024); Michael Kors и Ellesse (2022), сообщает РБК Спорт.
Сотру́дничество или коллабора́ция — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса).
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.