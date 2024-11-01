ФК Динамо представило свои карты Таро

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Московский футбольный клуб "Динамо" создал свои карты Таро и бота-предсказателя.

Фото: commons.wikimedia.org by 1Starfortuna, CC BY-SA 4.0

Среди 78 возможных вариантов от клуба вам может выпасть карта "Твердъ", олицетворяющую веру динамовских болельщиков в светлое будущее.

Есть также карты: "Рыцарь мячей" Тюкавин; "Дьявол", стилизованный под лысого арбитра; "Отшельники" Ташаев и Соловьев, ушедшие в свое время в "Спартак" и "Зенит"; "Луна" в надежных руках Лунёва, сообщает РИА Новости Спорт.

Уточнения

«Дина́мо» — российский футбольный клуб из Москвы.

