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Реал пожертвовал миллион евро пострадавшим от буйства стихии

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Спорт

Футбольный клуб "Реал" помог людям, которые пострадали от буйства стихии в Испании. Людям было пожертвован миллион евро.

Реал пожертвовал миллион евро пострадавшим от буйства стихии
Фото: web.archive.org by Марвин Науман, PDM

Фонд мадридского "Реала" и Красный Крест начали кампанию по сбору средств в поддержку пострадавших. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.

Напомним, что в Испании прошли сильнейшие ливни. Улицы стали похожи на реки. Из-за стихии многие жители остались закрыты в торговых центрах и офисах. Некоторые спасались, залезая на крыши домов.

Уточнения

«Реа́л Мадри́д» (исп   lang="es">Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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