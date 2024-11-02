Реал пожертвовал миллион евро пострадавшим от буйства стихии

Футбольный клуб "Реал" помог людям, которые пострадали от буйства стихии в Испании. Людям было пожертвован миллион евро.
Фонд мадридского "Реала" и Красный Крест начали кампанию по сбору средств в поддержку пострадавших. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.
Напомним, что в Испании прошли сильнейшие ливни. Улицы стали похожи на реки. Из-за стихии многие жители остались закрыты в торговых центрах и офисах. Некоторые спасались, залезая на крыши домов.
«Реа́л Мадри́д» (исп
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