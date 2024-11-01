ПСЖ навсегда отстранил фаната из-за расизма

0:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футбольный клуб "ПСЖ" навсегда отстранил болельщика из фан-клуба из-за расизма.

Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

Мужчина назвал южнокорейского футболиста команды Ли Кан Ина китайцем, сообщили на странице "ПСЖ" в соцсети.

Это случилось во время тренировки клуба перед матчем с "Марселем". Игра прошла в прошлое воскресенье, пишет РИА Новости Спорт.

Уточнения

«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: ​ [paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа.



Раси́зм — убеждение, совокупность идеологических воззрений, идеологическая доктрина и политико-идеологическая практика, основанные на представлении, что человечество состоит из строго дифференцированных групп, называемых расами, этническими общностями и др., одни из которых врождённо превосходят другие.

