ПСЖ навсегда отстранил фаната из-за расизма

Футбольный клуб "ПСЖ" навсегда отстранил болельщика из фан-клуба из-за расизма.
Мужчина назвал южнокорейского футболиста команды Ли Кан Ина китайцем, сообщили на странице "ПСЖ" в соцсети.
Это случилось во время тренировки клуба перед матчем с "Марселем". Игра прошла в прошлое воскресенье, пишет РИА Новости Спорт.
«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: [paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа.
Раси́зм — убеждение, совокупность идеологических воззрений, идеологическая доктрина и политико-идеологическая практика, основанные на представлении, что человечество состоит из строго дифференцированных групп, называемых расами, этническими общностями и др., одни из которых врождённо превосходят другие.
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