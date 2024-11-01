Трусова: поставить точку в карьере пока не могу

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине фигуриста Александра Трусова (Игнатова) не будет пока заканчивать спортивную карьеру. Об этом пишет Forbes.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Напомним, что спортсменке 20 лет.

"Мне уже много лет по меркам фигурного катания, со здоровьем может всякое быть. Пока я могу, я катаюсь. Как только не смогу — перестану. Все будет зависеть от состояния здоровья", — заявила Трусова.

Она сказал, что не исключает участия в Олимпиаде 2026 года.

Александра пропустила весь прошлый сезон. Однако в сентябре приняла участие в контрольных прокатах сборной России.

"Поставить точку я пока не могу. Я не закончу, пока сама не приму такое решение", — цитирует Трусову РБК Спорт.

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Игна́това (в девичестве — Тру́сова; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

