Трусова: поставить точку в карьере пока не могу

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине фигуриста Александра Трусова (Игнатова) не будет пока заканчивать спортивную карьеру. Об этом пишет Forbes.
Напомним, что спортсменке 20 лет.
"Мне уже много лет по меркам фигурного катания, со здоровьем может всякое быть. Пока я могу, я катаюсь. Как только не смогу — перестану. Все будет зависеть от состояния здоровья", — заявила Трусова.
Она сказал, что не исключает участия в Олимпиаде 2026 года.
Александра пропустила весь прошлый сезон. Однако в сентябре приняла участие в контрольных прокатах сборной России.
"Поставить точку я пока не могу. Я не закончу, пока сама не приму такое решение", — цитирует Трусову РБК Спорт.
Алекса́ндра Вячесла́вовна Игна́това (в девичестве — Тру́сова; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.
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