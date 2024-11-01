Футболист "Акрона" Артем Дзюба ответил на оскорбления фанатов в его адрес.
Игрок заявил, что его удивила драка блогера Михаила Литвина со зрителем медиафутбольного матча, так как оскорбления фанатов — это "часть игры".
"Я уже чуть повзрослее, чем Миша. На самом деле неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев, вот и все", — заявил футболист.
Напомним, что блогер Литвин в октябре ударил фаната на трибуне в матче со СКА за оскорбления в его адрес.
За мелкое хулиганство Литвину дали 13 суток ареста, сообщает РБК Спорт.
Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона». Лучший бомбардир в истории чемпионатов России.
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