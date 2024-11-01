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Теннисист Хачанов вышел в четвертьфинал Мастерса

Спорт

Третья ракетка России Карен Хачанов победил австралийца Алексея Попырина (24-й в рейтинге) со счетом 7:6 (7:5), 6:4. Хачанов прошел в четвертьфинал "Мастерса", который проведут в Париже.

Теннисист Хачанов вышел в четвертьфинал Мастерса
Фото: commons.wikimedia.org by Marián 2, CC BY-SA 4.0

За выход в полуфинал россиянин сыграет с болгарином Григором Димитровым (9-й) или французом Артуром Риндеркнешем (60-й).

Хачанов уже выиграл два турнира ATP — в Дохе и Алма-Ате в этом сезоне, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Каре́н Абга́рович Хача́нов (род. 21 мая 1996, Москва) — российский теннисист; серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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