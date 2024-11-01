Шара Буллет ответил Двалишвили: без России Грузия была бы частью Дагестана

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Боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет), ответил на слова грузинского чемпиона промоушена Мераба Двалишвили о том, что Россия и Дагестан "не одно и то же".

Фото: flickr.com by Matthew Tosh, CC BY-SA 2.0

Буллет назвал Россию неразделимой.

"Двалишвили, наверное, в школе больше на борьбу ходил, а географию и историю пропускал. <…> В основном грузины сейчас почему-то Россию недолюбливают, хотя они должны благодарить ее, потому что, если бы они знали историю, они бы знали, что от Дагестана во многом грузин спасала Россия", — цитирует Магомедова РБК Спорт.

Шара Буллет считает, что "внешние враги хотят разделить Россию на части <…>, а мы должны как один кулак отвечать им жестко и быть как одно целое".

Уточнения

Шарабутди́н Магоме́дович Магоме́дов (род. 16 мая 1994, Махачкала, Дагестан, Россия) — российский тайбоксёр и боец смешанных единоборств.



Мера́б Двалишви́ли (груз. მერაბ დვალიშვილი; род. 10 января 1991 года, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — грузинский и американский боец смешанного стиля, выступает в легчайшей весовой категории под эгидой UFC.

