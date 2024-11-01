Московский Спартак планирует продать нападающего

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Московский "Спартак" рассматривает возможность продажи одного из своих легионеров — бразильского футболиста Виллиана Жозе, сообщает Metaratings.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

Клуб готов обсудить условия прекращения сотрудничества с 32-летним игроком. Ранее упоминалось, что "Лас-Пальмас" проявлял интерес к Виллиану Жозе, однако испанская команда пока не торопится начинать переговоры о его переходе.

Сам Виллиан Жозе не собирается покидать "Спартак", так как его устраивают текущие условия контракта, по которому он зарабатывает €1,7 млн в год.

Футболист перешёл в "Спартак" из "Бетиса", где провел 126 матчей, забив 31 гол и сделав 12 результативных передач. На данный момент в составе "Спартака" он отметился только одним голом в ворота "Динамо", который стал решающим в волевой победе со счётом 3:2. Всего он сыграл 11 матчей за клуб.

Уточнения

Ви́ллиан Жозе́ да Си́лва (порт.-браз. Willian José da Silva; род. 23 ноября 1991, Порту-Калву, Алагоас) — бразильский футболист, нападающий московского «Спартака».



«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года.

