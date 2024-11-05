Метод Арнольда Шварценеггера: как накачать мышцы с помощью простых упражнений

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Фитнес-тренер Антон Попов раскрыл детали тренировочного плана для наращивания мышц, который был разработан американским актером Арнольдом Шварценеггером.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, CC BY 2.0

По словам Попова, тренировка состоит из двух основных упражнений — приседаний и отжиманий — и завершается десятиминутной прогулкой. Основная идея методики заключается в постепенном увеличении нагрузки, сообщает Men Today

Начинать следует с одного приседания и одного отжимания, а затем, добавляя по одному повторению на каждом круге, продолжать упражняться в течение 10 минут.

Такая тренировка помогает эффективно развивать мышцы груди, трицепсы и квадрицепсы.

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.



Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

