Метод Арнольда Шварценеггера: как накачать мышцы с помощью простых упражнений

Фитнес-тренер Антон Попов раскрыл детали тренировочного плана для наращивания мышц, который был разработан американским актером Арнольдом Шварценеггером.
По словам Попова, тренировка состоит из двух основных упражнений — приседаний и отжиманий — и завершается десятиминутной прогулкой. Основная идея методики заключается в постепенном увеличении нагрузки, сообщает Men Today
Начинать следует с одного приседания и одного отжимания, а затем, добавляя по одному повторению на каждом круге, продолжать упражняться в течение 10 минут.
Такая тренировка помогает эффективно развивать мышцы груди, трицепсы и квадрицепсы.
Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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