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Лучшие виды спорта для здоровья: рекомендации эксперта

0:41
Спорт

Реабилитолог Матвей Одинцев назвал лучшие виды спорта для укрепления здоровья, о чём сообщает "Чемпионат".

Лучшие виды спорта для здоровья: рекомендации эксперта
Фото: commons.wikimedia.org by Iveto, CC BY-SA 4.0

Одинцев советует обратить внимание на йогу, в частности на такие направления, как хатха-йога, кундалини-йога и йога в гамаках. По его словам, занятия йогой способствуют улучшению гибкости и равновесия, снижают риски сердечно-сосудистых проблем и помогают повысить концентрацию.

Кроме того, реабилитолог рекомендует занятия гимнастикой, особенно лечебной физкультурой, которая помогает укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а также формирует красивую фигуру.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Гимна́стика — система физических упражнений для укрепления здоровья и всестороннего физического развития человека.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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