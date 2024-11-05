Самые эффективные кардиоупражнения: советы от эксперта

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Фитнес-тренер Денис Соломин рассказал о наиболее эффективных кардиоупражнениях, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: commons.wikimedia.org by Montsel1quid, CC BY-SA 4.0

Среди классических кардиотренировок Соломин отметил бег, ходьбу, плавание, езду на велосипеде и прыжки со скакалкой.

Также тренер назвал несколько упражнений, подходящих для занятий как дома, так и в зале, таких как берпи, джампинг джек и выпрыгивания из приседаний.

Соломин подчеркнул, что для повышения эффективности кардиотренировок важно включать разминку и заминку, правильно подбирать количество занятий, их интенсивность и продолжительность.

Он добавил, что тренировки, которые сочетают разные высокоинтенсивные упражнения, оказывают лучший эффект по сравнению с монотонной нагрузкой вроде бега или ходьбы.

Уточнения

Велосипе́д — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.



Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта».

