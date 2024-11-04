Полезные привычки для поддержания физической формы

Фитнес-эксперт Ирина Ротач выделила несколько полезных привычек для поддержания физической формы.
В первую очередь, она советует тем, кто проводит много времени сидя, чаще пользоваться лестницей. В офисе можно укреплять пресс, фиксируя мышцы при вдохе и выдохе, а также поочередно напрягать мышцы ног, сообщает Men Today.
Кроме того, Ротач рекомендует выделять один день в неделю для активного отдыха, например, катания на лыжах, посещения батутного парка или бега.
Завершает список привычек утренняя зарядка, которая поможет настроить организм на активный день и предотвратить мышечные зажимы.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Заря́дка — гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности.
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