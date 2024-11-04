Как избавиться от сутулости в тренажёрном зале: рекомендации эксперта

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Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась методами борьбы с сутулостью, которые можно попробовать в тренажёрном зале.

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, PDM

Она подчеркнула важность развития мышц спины и кора для поддержания прямой осанки. Специалист отметила, что в тренировках следует акцентироваться на упражнениях, укрепляющих эти группы мышц.

К таким упражнениям относятся различные варианты планки, тяги и растяжки, о чём сообщает "Спорт-Экспресс".

Соболь также посоветовала обращать внимание на осанку в течение рабочего дня и делать перерывы для выполнения простых упражнений. Например, стоит потянуть руки вверх и разогнуть спину, чтобы снять напряжение.

Кроме того, тренер предупредила, что сутулость может указывать на наличие более серьёзных заболеваний, поэтому важно обратиться к врачу для проведения необходимых обследований.

Уточнения

Кифо́з (др.-греч. κυφός «согнутый, горбатый») — в общих случаях представляет собой искривление позвоночника в сагиттальной плоскости, направленное выпуклостью назад; антоним лордоза.

