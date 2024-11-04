Как избавиться от пивного живота: в спортзал идти не обязательно

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Фитнес-эксперт Ирина Ротач предложила несколько эффективных упражнений для борьбы с пивным животом, которые можно выполнять без посещения спортзала.

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По её мнению, начинать следует с подъёма ног. Для этого необходимо лечь на пол, выпрямить ноги и поднять их вверх. Затем, не сгибая правую ногу, нужно опустить её на пол и одновременно поднять левую.

После этого фитнес-эксперт советует выполнить планку. В завершение тренировки следует сделать складку: для этого нужно лечь на спину, выпрямить ноги, поднять их и лопатки, затем тянуться руками к стопам, пишет издание Men Today.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок.



Пивно́й живо́т — обиходное название мужского абдоминального ожирения, ассоциирующегося с неумеренным потреблением пива.

